Bauer hat wegen Rüebli-Aktion ein Dreck-Problem

Weil es für Maschinen zu nass war, um in seinem Feld Rüebli zu ernten, hat Bauer Dani Maag aus Oberglatt ZH sich dazu entschieden, 30 Tonnen Rüebli zu verschenken. Jeder darf sich seit rund einer Woche auf seinem Feld bedienen. Die Aktion hat nun aber Folgen für den Bauer: Durch die Besucher wurde die Strasse zu seinem Feld so sehr verschmutzt, dass die Gemeinde an Heiligabend ein Reinigungsfahrzeug losschicken musste.

Für die Kosten werde Maag wohl selbst aufkommen müssen. «Dies teilte mir die Gemeinde am Montag mit. Schliesslich sei ich der Verursacher der Verschmutzung. Wie hoch die Kosten tatsächlich sind und ob ich schlussendlich wirklich dafür aufkommen muss, weiss ich jetzt noch gar nicht. Auch nicht, wie ich diese dann bezahlen soll.» Die Gemeinde Oberglatt war für Fragen von 20 Minuten nicht erreichbar.

«Auf dem Feld herrscht Feststimmung»

Es treffe zu, dass die Strasse durch die Ernte etwas schmutzig geworden sei, so Maag. «Ganz vermeiden lässt sich das nicht. Egal, wie man die Rüebli da rausholt, da der Boden feucht ist.» Einige Besucher seien zu Beginn zu der Aktion aber mit ihren Autos so nahe ans Feld gefahren, dass sie beim Wegfahren die Strasse mit Schlamm verschmutzt hätten. Nun sei aber eine Absperrung errichtet worden.

Leser-Reporter Urs Weisskopf, der an Heiligabend vor Ort war, sagt zu 20 Minuten: «Das Feld ähnelte einem Sumpf, man ist mit den Stiefeln praktisch eingesunken. Die Leute trugen den Schlamm auf die Strasse. Manche gingen sogar mit Karretten oder Kinderwagen auf das Feld.»

Maag hat sich vorgenommen, die Strasse immer wieder zu kontrollieren und sie selbst zu reinigen, solange die Aktion noch andauert. Inzwischen seien zwei Drittel der rund 30 Tonnen Rüebli geerntet. «Es ist unglaublich, von wie weit her die Leute kommen. Auf dem Feld herrscht Feststimmung.» Maag plant, aus der einmaligen Aktion etwas Langfristiges zu machen. Was genau, wisse er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. «Bald gibt es aber auch ein Erntefest und ich hoffe, dass so viele wie möglich kommen. Ich will ihre Geschichten in Zusammenhang mit den Rüebli hören.»

Eine Drohnenaufnahme zeigt das das Feld von Bauer Maag. (Video: FSS/20M)

