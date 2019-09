Beamte pfeifen auf klimafreundliches Reisen

Die Stadt Zürich wird zwar rot-grün regiert – in Sachen Flugreisen präsentiert sich aber ein weniger klimafreundliches Bild. Die Zahl der Dienstreisen per Flugzeug ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus einer Stadtratsantwort auf eine GLP-Anfrage hervor.

Umfrage Wie oft fliegen Sie? Ein Mal im Jahr.

Zwei bis drei Mal.

Mehr als vier Mal.

Ich fliege möglichst nicht (mehr).

962 Flugreisen absolvierten städtische Angestellte und Behördenmitglieder im vergangenen Jahr. Vier Jahre zuvor waren es noch knapp 100 Flüge weniger. Von den rund 960 Flugreisen waren die meisten Europa-Flüge. Registriert wurden aber auch 83 Interkontinental-Reisen.

«Ziel, die Flugreisen zu reduzieren»

Zufrieden ist auch der Stadtrat mit der Situation nicht. Er werde sich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen. Ziel sei es, wo betrieblich möglich die Flugreisen zu reduzieren, schreibt er in der Beantwortung des Vorstosses.

Der Stadtrat listet mehrere Fälle auf, in denen die städtischen Angestellten das Flugzeug als Transportmittel wählten: Etwa Besichtigungen von Produktionsanlagen im Ausland, internationale Kongresse oder Ausbildungen. Eine solche fand etwa in Amsterdam statt. Dort übten die Feuerwehrleute des Flughafens die Brandbekämpfung in Grossraumflugzeugen.

(tam/sda)