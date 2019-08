So geht es Beat Breu nach dem «Überfall der Polizei»

«Die Arbeiter durften nichts mehr machen», regt sich Radlegende Beat Breu in einem Tele-Züri-Beitrag auf. Während mehrerer Stunden haben Beamte der Polizei, des Arbeitsinspektorats und der eidgenössischen Zollverwaltung den Zirkus am Donnerstag durchsucht. «Es war wie ein Überfall.»

Umfrage Gehen Sie gerne in den Zirkus? Ja. Ich gehe oft.

Ja, aber leider war ich lange nicht mehr dort zu Besuch.

Nein, ist nicht so meine Welt.

Wie eine Sprecherin der Schaffhauser Polizei zum «Blick» sagt, handelte es sich um eine Routinekontrolle. Einige Dokumente für die Fahrzeuge würden noch fehlen. Es seien jedoch weder Waren beschlagnahmt, noch ein Strafverfahren eröffnet worden.

Auch bei den arbeitsrechltichen Untersuchungen seien keine gravierenden Missstände aufgedeckt worden, schreiben die «Schaffhauser Nachrichten».

Tiere fehlen



So konnte am Freitagabend die Premiere in Herblingen SH doch noch wie geplant über die Bühne gehen. Viele Zuschauerplätze blieben jedoch leer. Breu gibt sich kämpferisch: «Wenn wir etwas bekannter sind, werden auch mehr Leute kommen.» Und so hofft Breu, dass sich die Schlagzeilen nun positiv auf die Zuschauerzahlen auswirken.

Es ist nicht der erste Rückschlag für Breus Zirkus. Wegen eines Seuchenfalls fehlen die Tiere. Breus Kamele und Pferde sind immer noch ennet der Grenze im österreichischen Lustenau. «Wir gehen mit dem Zirkus nicht unter, aber es ist eine schwierige Zeit», so Breu.

Die vielseitige Radsport-Karriere des Beat Breu

(woz)