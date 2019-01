Bei Lindt & Sprüngli liefen 400 Liter Flüssigkeit aus

In der Schoggifabrik von Lindt & Sprüngli in Kilchberg ZH ist es am Donnerstagmittag zu einem Chemieunfall gekommen. «Beim Entladen eines Lastwagens stürzte ein Behälter mit einem konzentrierten Reinigungsmittel von der Laderampe», sagte Einsatzleiter Renato Mathys von Schutz und Rettung Zürich vor Ort. Der Behälter sei auf die Seite gekippt. Daraufhin seien rund 400 Liter Flüssigkeit ausgelaufen.



Schutz und Rettung Zürich habe zusammen mit der Feuerwehr von Kilchberg-Rüschlikon versucht, die ausgelaufene Flüssigkeit möglichst schnell aufzufangen und den Bereich abzudichten, damit nichts in die Umwelt oder sogar in den See gelangen konnte. Anschliessend habe man den umgekippten Behälter stabilisiert, um die restliche Flüssigkeit in einen anderen Behälter umzupumpen.

Der Chauffeur des Lastwagens wurde verletzt

Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot aus, sagt Marc Besson, Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Ein Grossteil der Flüssigkeit sei vom firmeninternen, in sich geschlossenen Kanalisationssystem aufgefangen worden. Die restliche Flüssigkeit habe die Feuerwehr gebunden und abgesaugt. «Für Bevölkerung oder Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.»

Der Chauffeur des Lastwagen erlitt bei den ersten Rettungsmassnahmen mit dem umgestürzten Behältnis sowie der ausgelaufenen Flüssigkeit Verletzungen. Der 48-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden. Die genaue Ursache des Vorfalles ist unklar und wird derzeit untersucht.

Bei Lindt & Sprüngli heisst es, dass die Chemikalie bestimmt war, um Formanlagen zu reinigen. Die Anlieferung für Chemikalien sei für solche Ereignisse ausgerüstet. Das firmeninterne Kanalisationsnetz habe die ausgelaufene Flüssigkeit abfangen können. Die Schokoladeproduktion sei durch den Vorfall nicht beeinträchtigt worden.

