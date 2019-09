Diese Velokuriere bringen die Pizza am schnellsten

Am Wochenende haben sich auf dem Birch-Areal in Zürich-Oerlikon Velokuriere an der Berufsmeisterschaft gegeneinander gemessen. Im Hauptrennen, bei dem um den Schweizer Meistertitel gekämpft wurde, ging es um eine Simulation eines Arbeitsalltags. Moritz Fischer vom Organisationskomitee sagt: «Alle Kuriere haben ein sogenanntes Manifest bekommen, auf dem stand, welche 18 Checkpoints sie anfahren müssen. Dort warteten verschiedene Jobs auf sie.»

Die Reihenfolge sei zum Teil vorgeschrieben, zum Teil frei wählbar gewesen. «Beispielsweise mussten die Kuriere ungekochte Spaghetti so transportieren, dass sie im Ziel noch ganz waren», sagt Fischer. Die Teilnehmer zeigten sich kreativ. «Einige pressten die Spaghetti zwischen die Lippen.»



Die Velokuriere mussten auch den Oerlikonturm besteigen.



Schnell und vorsichtig gleichzeitig

Aber auch sperrige Sachen mussten die Velokuriere – wie es ihr Berufsalltag verlangt – transportieren. «Sie mussten beispielsweise mit grossen Dispoboxen von der Post zum nächsten Posten fahren», so Fischer. Diese hätten nur bedingt Platz im Rucksack, den die Velokuriere mitführen durften. «Sie mussten also schnell aber gleichzeitig sehr vorsichtig fahren, damit die Boxen nicht auf den Boden fallen.»

Wenn einem Velokurier eine Aufgabe misslang, musste dieser erneut zum Posten zurückkehren und diese von vorne beginnen. «Das kostet Zeit. Wer um die vorderen Ränge mitfahren wollte, konnte sich das nicht leisten», sagt Fischer.

Ein perfektes Rennen legten Renate Bucheli aus Luzern (39) und Christopher Duperrut aus Lausanne (31) hin. Sie gewannen die jeweiligen Finalläufe und somit die Schweizermeister-Titel. Sollte Bucheli oder Duperrut also in Zukunft Ihre Pizza oder Pakete nach Hause bringen, wissen Sie: Niemand anderes hätte es wohl schneller geschafft.

(jen)