Unfallverursacher und Helfer waren betrunken

Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr in Lupfig AG auf der Lenzburgstrasse. Ein 24-jähriger Schweizer verlor in der Ausfahrt der A3 die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte bei der Kreuzung in die Mittelleitplanke. Der Lenker blieb dabei unverletzt.

Wie die Kantonspolitei Aargau mitteilt, war der Lenker stark alkoholisiert. Der Atemlufttest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die durch den Unfallverursacher bestellte Hilfe war beim Eintreffen der Polizei auch vor Ort. Bei der 22-jährigen Kroatin konnte ebenfalls ein positiver Atem-Alkoholtest festgestellt werden. Sie war mit 0,6 Promille unterwegs.

Die beiden Autolenker wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Führerausweise wurden ihnen abgenommen.

(mab)