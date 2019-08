Für diese Holzlatten sind Betrunkene dankbar

Die Stadt Brugg ist derzeit in Festlaune: Am Wochenende fand in der Aargauer Gemeinde der erste Teil des Stadtfests statt. Auch bekannte Schweizer Promis fanden ihren Weg in die Provinz, wie etwa Christa Rigozzi oder Luca Hänni.

Umfrage Wie finden Sie die baulichen Massnahmen am Brunnen? Nicht schön, aber sicher effektiv, damit die Leute nicht ins Wasser fallen.

Finde ich eine super Idee, auch optisch.

Finde ich in jeglicher Hinsicht unnötig.

Weiss nicht.

An das Konzert des Berners strömten Scharen von Menschen. Um den besten Blick zu erhaschen, steigen Leute bekanntlich überall hoch. Auch auf die nassen und rutschigen altehrwürdigen Brunnen – wie zum Beispiel auf den Hofstatt-Brunnen in Brugg, der sich in der Nähe der Bühne befindet.

Besonders gefährdet: Betrunkene

Doch die Veranstalter schoben diesem Vorhaben einen Riegel vor. Aus Sicherheitsgründen wurde am Rand des Brunnens Holzlatten befestigt, damit Konzertbesucher nicht unfreiwillig nass werden.

Besonders gefährdete Menschen: Kinder und Leute, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr selber stabilisieren können. «Natürlich betrifft das vor allem Betrunkene», sagt Maya Ray, Verantwortliche Kommunikation und Marketing.

Reinfall-Gefahr auch bei Brücke

Nicht nur bei der Bühne wurde der Brunnen, bei dem Rutsch- und somit Reinfall-Gefahr droht, verbarrikadiert. Auch die Aarebrücke wurde gesichert. Bisher seien keine Zwischenfälle bekannt, bei denen trotzdem jemand in den Brunnen oder die Aare gefallen ist.

Das soll auch so bleiben. Das Stadtfest geht nächstes Wochenende mit Rapper Stress und Sänger James Gruntz in die zweite Runde.

(jen)