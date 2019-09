Polizei erwischt Lenker erneut betrunken

Am Donnerstagnachmittag meldete eine aufmerksame Autolenkerin der Stadtpolizei Winterthur ein Auto, das in Schlangenlinien von Osten her in die Stadt Winterthur fuhr. Das Fahrzeug konnte an der St. Galler-Strasse von einer Patrouille gestoppt werden, wie die Stadtpolizei Winterthur schreibt.

Der Lenker war stark angetrunken, das Fahrzeug mehrfach beschädigt. Im Rahmen der Befragung gab er gegenüber der Polizei zu, kurz zuvor in Hegi eine Baustellenabschrankung umgefahren zu haben.

Der Führerausweis des 58-jähriger Schweizers konnte nicht eingezogen werden, da ihm dieser bereits im August dieses Jahres entzogen worden war. Schon damals war er betrunken mit seinem Auto in der Stadt Winterthur unterwegs. Der Mann wird sich nun zusätzlich wegen Lenkens eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des Führerausweises erneut vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

