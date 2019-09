Betrunkener fährt 158 km/h in 80er-Zone

Am Freitagabend fuhr ein 36-jähriger Autofahrer auf der Bünztalstrasse in Richtung Dottikon. Da er erheblich zu schnell unterwegs war, erfasste ihn eine Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei Aargau. Wie sich herausstellte, war der Mann mit 158 Kilometern pro Stunde unterwegs – in einer Zone, in der nur 80 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergab sich schliesslich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 71 km/h.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnte der Mann kurze Zeit später angehalten werden. Dabei war sofort bemerkbar, dass der Mann stark alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurden eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat nun eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Autofahrer wurde sogleich an Ort und Stelle inhaftiert und sein Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Den Führerschein hat er ebenfalls verloren.

(doz)