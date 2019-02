Mann überfällt Poststelle mit Pistole und flüchtet

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend in Dübendorf in einer Poststelle zwei Angestellte bedroht und mehrere Hundert Franken erbeutet. Kurz vor 18 Uhr betrat er mit einem Motorradhelm maskiert die Postfiliale an der Überlandstrasse in Dübendorf.

Mit vorgehaltener Pistole forderte er von den Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren Hundert Franken verliess er die Filiale, stieg auf einen Roller und fuhr Richtung Volketswil. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Täter flüchtete mit Roller

Der Mann wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er soll ca. 165 bis 170 cm gross und von mittlerer Statur sein. Er trug dunkle Kleidung und einen schwarz/weissen Motorradhelm. Er sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Der Unbekannte verstaute das Deliktsgut in einem militärgrünen Sack oder Beutel und flüchtete mit einem Roller.

Personen, die Angaben zum Vorfall, zum Täter oder der Flucht machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, zu melden.

(tam)