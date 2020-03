Bewohner heizt Herd ein – Flammen zerstören Haus

In einem alten, aber renovierten Bauernhaus im Weiler Altstalden in der Gemeinde Bözberg AG ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Eine zufällig vorbeifahrende Autolenkerin hat diesen um 23.15 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit einem Grossaufgebot an. Der Wohnbereich des Gebäudes stand allerdings bereits im Vollbrand.

Der 88-jährige Bewohner, der alleine im Haus lebt, konnte sich selbständig ins Freie retten, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Er erlitt nach ersten Angaben keine schweren Verletzungen. In den Flammen sind aber seine beiden Katzen umgekommen.

Haus ist nicht mehr bewohnbar

Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf den Rest des Gebäudes zu verhindern. Das Wohnhaus war aber nicht mehr zu retten. Es ist laut der Kantonspolizei nicht mehr bewohnbar.

Wie der 88-Jährige zur Polizei sagte, hatte er vor Zubettgehen noch den Herd einheizen wollen. Dabei schüttete er ein Gemisch von Benzin und Öl in den Brennraum. Das führte zu einer Stichflamme, die das Haus entzündete.

(tam)