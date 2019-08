App erkennt Reiseziele aufgrund von Insta-Bildern

Reisefotos auf Instagram erfreuen sich grosser Beliebtheit und können ganze Tourismus-Hypes auslösen. Nicht auf jedem Post wird aber auch genau angegeben, wo das Bild aufgenommen wurde. Die auf Instagram erblickte Traumdestination rückt so in weite Ferne.

Easyjet hat nun eine Lösung für die gefrusteten Instagram-Nutzer gefunden: Seit diesem Sommer hat die Fluggesellschaft eine neue App-Funktion lanciert, sodass auch Schweizer Kunden Flüge ab Zürich, Basel oder Genf aufgrund der Insta-Screenshots buchen können.

Insgesamt 28'000 Foto- Matches

Look & Book heisst die Funktion, die auf der Easyjet-Travel-App zu finden ist. Die Technologie der Funktion verwendet Bilderkennungsverfahren, um die abgebildeten Orte zu identifizieren. Findet die App das Reiseziel hinter dem Instagram-Screenshot heraus, wird sofort der Ort sowie der am nächsten gelegene Flughafen angezeigt, der von Zürich, Basel oder Genf mit Easyjet angeflogen wird. Danach geht es gleich weiter zum Buchungsprozess. Beim Selbsttest wurde rund die Hälfte aller Screenshots mit dem richtigen Reiseziel in Verbindung gebracht. Easyjet empfiehlt, die «Look & Book»-Funktion mit dem aktuellsten Betriebssystem und ausschliesslich mit Instagram-Screenshots zu nutzen.

Laut der Fluggesellschaft werden in der Schweiz jetzt schon 30 Prozent aller Flüge mit der App gebucht. Wie viele Buchungen bereits über die neue Funktion Look & Book in der Schweiz getätigt worden sind, kann hingegen noch nicht gesagt werden. Aber: In Grossbritannien wurde die «Look & Book»-Funktion im Oktober 2018 eingeführt und bis heute hat es bereits über 28'000 Foto-Matches mit Easyjet-Destinationen gegeben.



