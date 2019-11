Bizarre Posse um diesen Puck des EHC Kloten

Zum 80-jährigen Jubiläum des EHC Kloten wurde 2014 ein Puck auf einem Kreisel in Kloten installiert – bezahlt von Hunderten Fans. Seit Wochen ist der Puck nun Hauptthema in Kloten. Die Baudirektion des Kantons Zürich von Martin Neukom (Grüne) hält den Puck für kommerzielle Werbung. Da es sich um einen Kreisel auf einer Kantonsstrasse handle, sei dies nicht erlaubt und der Puck müsse weg, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Was die Geschichte noch viel bizarrer macht: Auf einem weiteren Kreisel in Kloten ist die Heckflosse eines Swiss-Flugzeugs installiert. Dies ist jedoch kein Problem für den Kanton.

Aus Angst, dass der Grüne Regierungsrat und seine Baudirektion das Kunstwerk zwangsweise entfernt und den Aufwand der Stadt in Rechnung stellt, hat Kloten den Puck am Freitag in Plastik gehüllt. Diese Idee hielt aber nicht mal 48 Stunden: In der Nacht auf Sonntag entfernten Unbekannte die Blache wieder und das EHC-Kloten-Logo strahlt wieder im Sonnenschein.

