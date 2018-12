Am Zürcher HB waren Läden und Perrons dunkel

Der Zürcher HB ist am Dienstagmorgen plötzlich dunkel geworden. Ein 20-Minuten-Reporter war am Zürcher HB vor Ort. In den unteren Stockwerken seien alle Schaufenster dunkel geworden. Betroffen war offenbar auch der Tiefbahnhof.

Die Züge fuhren laut dem Leser-Reporter aber weiterhin. «Als ich aus meinem Zug aussieg, hatten die Läden bereits keinen Strom. Dann gingen plötzlich alle Lichter aus. Auch die Handys hatten keinen Empfang mehr», berichtet er.

Schuld ist eine Schaltung

Das EWZ bestätigt einen Stromausfall. Man habe zusammen mit der SBB eine Schaltung vorgenommen. Dabei sei ein Schalter herausgejagt worden.

Auch von Seiten der SBB wird der Stromausfall um 8:27 Uhr bestätigt. Betroffen gewesen seien die Passagen Sihlquai, Gessnerallee und Löwenstrasse sowie die Halle Löwenstrasse. Der Zugverkehr sei durch den Stromausfall aber nicht beeinträchtigt worden. Es habe Notbeleuchtung geherrscht. Die Passagiere konnten ihre Reisen aber ohne Probleme fortsetzen.

Mittlerweile sind die Lichter wieder an. Der Stromausfall konnte also behoben werden.

(20 Minuten)