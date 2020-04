Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Bremgartenstrasse in Merenschwand AG. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Schweizer mit seinem BMW durch das Dorf. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen ein entgegenkommendes Auto. Im roten Renault sassen fünf Personen, darunter mindestens ein Kind. «Weil zunächst befürchtet werden musste, dass der Unfall zahlreiche Verletzte gefordert haben könnte, wurden sechs Ambulanzen aufgeboten», teilt die Kapo Aargau mit.

Blaufahrer (31) rammt Auto auf Gegenfahrbahn

Kind über Nacht im Spital

Diese Angabe hätten sich jedoch rasch relativiert. Vier der fünf Renault-Insassen wurden von der Sanität ins Spital gebracht. Ein Kind mit Verdacht auf Hirnerschütterung musste über Nacht beobachtet werden. Die übrigen drei Personen konnten das Spital noch in der Nacht wieder verlassen.

Gemäss der Kapo Aargau war der 31-jährige BMW-Fahrer stark alkoholisiert. Weil zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eine Blut- und Urinprobe an. Dem Schweizer wurde der Fahrausweis noch an Ort und Stelle abgenommen. An beiden Autos entstand grosser Schaden.

(cho)