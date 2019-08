Blitz schlägt ein und verletzt zwei Kaminbauer

Wegen eines plötzlichen Blitzeinschlages sind am späteren Dienstagnachmittag in der Stadt Schaffhausen zwei Kaminbauer leicht verletzt worden. Um 17.15 Uhr begutachteten zwei

Kaminbauer auf einem Dach einer Liegenschaft an der Stettemerstrasse in der Stadt Schaffhausen Kamine. Diese wollten sie später reparieren.

Unerwartet schlug ein Blitz in einen Kupferabluftkanal auf dem Dach, wodurch die beiden Kaminbauer leicht verletzt wurden, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Der 55-jährige Tscheche und der 46-jährige Schweizer mussten in der Folge von der Ambulanz

ins Spital gebracht werden. Das kantonale Arbeitsinspektorat konnte kein Fehlverhalten der beiden Handwerker feststellen.

(tam)