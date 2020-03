Boban Glisic verschwand nach Shopping-Tour

Seit Freitag um 17 Uhr wird der 35-jährige Boban Glisic vermisst. Er war zum Einkaufen ins Shoppingcenter Spreitenbach gegangen und ist seither unauffindbar. Die Suchmassnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Anhaltspunkte über Glisics Verbleib gibt es keine.

Boban Glisic ist 170 Zentimeter gross, hat eine normale Statur, dunkle Haare und trug eine grüne Jacke, schwarze Trainerhosen sowie hohe schwarze Schuhe. Glisic hat das Down Syndrom, was jedoch erst beim Ansprechen erkannt werde, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Sie bittet Personen, welche Angaben über den Aufenthalt von Boban Glisic machen können, sich bei der Polizei (062 835 81 81) zu melden.

(vro)