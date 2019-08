Hier laufen nackte Menschen durch Zürich

35 Menschen mit nichts an ausser Farbe marschierten am Samstag durch die Zürcher Innenstadt – vom Münsterhof über den Stadthausquai bis hin zum Bürkliplatz. Die Blicke von teils verdutzten, teils begeisterten Zürchern waren den Models garantiert.

Das war Künstler Andy Golub bewusst. Der Mann, der seit 12 Jahren Bodypainting betreibt, hat am Samstag im Rahmen des internationalen Bodypainting-Day auf der Rathausbrücke zusammen mit seinem Team 35 Menschen angemalt. «Wir Künstler möchten mit solchen Events nicht nur Kunst machen, sondern sie auch mit den Leuten teilen. Kunst ist unsere Stimme, und das Schöne daran ist, dass wir unserer Kreativität freien Lauf lassen können.»

«Nicht alle verstehen die Art von Kunst»

Das Thema des Events war «Der Zweck unserer Existenz». «Es ist wichtig, dass wir uns lieben und einander lieben. Dass wir uns akzeptieren wie auch unsere Mitmenschen», so der 53-jährige New Yorker.

Obwohl ihm im Vorhinein gesagt wurde, dass die Schweizer zurückhaltend seien, wurde er beim Marsch durch Zürich positiv überrascht. Die Leute hätten interessiert zugeschaut und Fragen gestellt. «Auch wenn nicht alle diese Art von Kunst verstehen, kam es mir vor, als ob die Zürcher die positive Energie fühlten.»

Bald wieder in Zürich

Die Leute seien sicher etwas prüder als in den USA. «Das macht doch die Welt einzigartig, dass die Menschen überall anders sind. Es wäre ja langweilig, wenn alle gleich wären», so Golub.

Der internationale Bodypainting-Day findet seit 2014 in verschiedenen Städten statt. Nach New York, Brüssel, Amsterdam, San Francisco und Berlin wollte Golub in die Schweiz kommen. «Mir wurde gesagt, dass Zürich eine wundervolle Stadt sei. Da musste ich einfach hierherkommen.»

Wie viel Farbe Golub für die Aktion verwendet hat, weiss er nicht genau. Aber der Künstler ist sich zumindest in einer Sache sicher: «Auf jeden Fall kommen wir wieder nach Zürich – und dies kann schon sehr bald sein.»





