Hat sich Angestellte wegen Mobbing angezündet?

Nach einem Grossbrand in der Nacht auf Montag in der aargauischen Gemeinde Herznach hatte die Feuerwehr bei den Löscharbeiten die Leiche einer Frau gefunden. Bei der Toten handelt es sich um eine langjährige Angestellte der Firma Spyk Bänder, der das Industriegebäude gehört, das am Montag brannte. Die Mitarbeiterin soll das Feuer vorsätzlich gelegt haben.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Bei der Firma ist man schockiert

Wie die «Aargauer Zeitung» nun schreibt, gehe man in der Zwischenzeit von Suizid aus. Die Kantonspolizei Aargau sei im Besitz eines E-Mails, das die Angestellte vor dem Brand von ihrer Firmenadresse an die «Neue Fricktaler Zeitung» geschickt haben soll. In dem Schreiben drohte die Frau, die 30 Jahre in der Firma arbeitete, «sich mit Benzin zu übergiessen und anzuzünden». Der Grund dafür sei «das jahrelange Mobbing in der Firma Spyk Bänder gegen ihren Mann».

Bei dem Unternehmen ist man schockiert. «Die Situation ist schon schlimm genug. Und jetzt das noch oben darauf. Das ist eine Riesenbelastung», sagt Andreas Schmid, Teilhaber und Co-Geschäftsleiter. Der Ehemann der Verstorbenen sei seit 18 Jahren für die Firma tätig. Es gab hin und wieder mal «kleinere Probleme», die man immer zu lösen versucht habe. Von Mobbing gegenüber dem Mitarbeiter hatte man jedoch keine Kenntnis.

1 Toter bei Grossbrand in Fabrikgebäude

Keine Kenntnis von Mobbing

Allgemein habe man in der Firma noch nie Mobbing erlebt, so Schmid. Der Co-Geschäftsleiter ist überzeugt: «Wir müssen unsere Unternehmenskultur nicht hinterfragen. Bei uns kennt jeder jeden.» Zudem führe man Mitarbeitergespräche und bei Problemen würden die Türen jederzeit offen stehen.

Schon einen Tag nach dem Brand hat ein Teil des Personals die Arbeit wieder aufgenommen. «Wegen der emotionalen Betroffenheit haben wir den Mitarbeitern aber freigestellt, ob sie zur Arbeit erscheinen möchten oder nicht», so Schmid.

(mon)