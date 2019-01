In Zürich-Wiedikon wurde nach einem Kellerbrand am letzten Donnerstag eine tote Person gefunden. Wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilt, wurde die Leiche nun identifiziert: Es handelt sich um den Geschäftsführer des Pubs Mc Gees, welches sich in der gleichen Liegenschaft befindet. Bereits zuvor teilte die Polizei mit, dass eine eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden kann.

Konkurs gegen Pub eröffnet

Laut den Angehörigen wurde der Pub-Inhaber bereits kurz nach dem Brand vermisst. So nahm der Wirt weder sein Handy ab, noch kreuzte er im Pub auf. Auch sein Auto stand laut den Angehörigen verlassen vor dem Pub. Zudem befinden sich im Keller, wo die tote Person gefunden wurde, das Getränkelager des Pubs sowie das Büro des Besitzers.

Recherchen von 20 Minuten zeigen zudem, dass gegen die Aktiengesellschaft hinter dem Mc Gees der Konkurs eröffnet wurde. Dies bestätigte am Mittwoch die zuständige Behörde. Ein Blick vor Ort zeigte am Dienstag das entsprechende Schreiben des Konkursamtes beim Eingangsbereich des Lokals. Am Mittwoch war nur noch das Siegel an der Eingangstüre sichtbar.

Leiche nach Brand im Kreis 3 identifiziert

(mon)