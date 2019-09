Dachstock in Aarauer Altstadt steht in Flammen

In der Altstadt von Aarau ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Leser-Reporter berichten, dass die Flammen von weit her zu sehen seien.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Brand. Das Feuer sei auf einem Dachstock ausgebrochen. Was der Grund für den Brand ist, ist mittlerweile noch unklar. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen keine. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen.

