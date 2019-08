Brand in Küche reisst Bewohner aus dem Schlaf

Ein Anwohner aus der Nachbarschaft alarmierte in der Nacht auf Freitag die Feuerwehr. Er meldete kurz nach 1.15 Uhr einen Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Felsenweg in Döttingen AG. Die Feuerwehr konnte den Brand, der in der Küche der Wohnung ausgebrochen war, löschen.

Alle Bewohner der Liegenschaft, in der der Brand ausgebrochen war, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Personen wurden keine verletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken. Die Polizei ermittelt, um die Brandursache zu klären.

(tam)