Mehrfamilienhaus wegen Brand evakuiert

In Uster ZH musste infolge eines Brands am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der Alarm ging kurz vor 20.30 Uhr ein. Wegen der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus mussten die Bewohner das Haus verlassen. Sie konnten aber kurz vor Mitternacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar und wird von Spezialisten untersucht.

(bd)