Brand in Werkhalle geht glimpflich aus

Beim Brand in einer Halle auf einem Firmengelände ist am Samstagvormittag in Riet bei Neftenbach im Kanton Zürich ein Sachschaden von rund dreissigtausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.



Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich alarmierte kurz vor Mittag ein Automobilist die Rettungskräfte. Die ausgerückten Feuerwehren konnten die Flammen in einer Werkhalle für Sperrgut schnell löschen. Während der Löscharbeiten musste die nahegelegene Bahnlinie Winterthur-Schaffhausen kurzzeitig gesperrt werden.

Die genaue Ursache des Feuers steht noch nicht fest. Sie wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes abgeklärt.

(fur/sda)