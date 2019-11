Rauchsäule steigt in der Nähe der Gleise auf

Aufnahmen eines Leserreporters zeigen eine grosse Rauchwolke mitten in Zürich. An der Hohlstrasse ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen, bestätigt die Stadtpolizei auf Anfrage. Betroffen ist demnach eine Baustelle beim Polizei- und Justizgebäude (PJZ).



Gemäss Angaben von Schutz und Rettung standen mehrere Container in Brand. Einsatzkräfte und Sanität seien vor Ort. Das Feuer konnte zwischenzeitlich gelöscht werden, es finden noch Nachlöscharbeiten statt, wie Mediensprecherin Eliane Schlegel zu 20 Minuten sagt. Verletzt wurde niemand.

