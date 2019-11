An der Friessstrasse in Zürich-Oerlikon ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Weshalb es im 8. Stock des Hochhauses brennt und ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, kann die Stadtpolizei Zürich zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht beantworten.



Ein Leser-Reporter beschreibt, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinde. «Sie wird gerade evakuiert», erzählt er. Auch er weiss nicht, ob sich zuvor noch mehr Personen im betroffenen Teil des Gebäudes aufgehalten haben.

Brand in Hochhaus in Zürich-Oerlikon

(doz)