Restaurant nach Brand komplett zerstört

Leser-Reporter M. S.* liegt derzeit im Spital Aarau. Von seinem Zimmer aus hat er perfekte Sicht auf den Bahnhof. Plötzlich erblickte S. Rauch. «Es war eine grosse schwarze Rauchwolke zu sehen. So etwas habe ich noch nie gesehen, obwohl ich einst Feuerwehrmann war.» S. dachte zuerst, dass der Brand am Bahnhof ausgebrochen sei. Später erfuhr er, dass das Restaurant Go West niedergebrannt ist.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, brach der Brand im Restaurant am Montag um 16 Uhr aus und zerstörte das Lokal komplett: «Die Löscharbeiten waren aufwendig.» Verletzte gab es keine. Der Sachschaden sei aber beträchtlich und könne zurzeit noch nicht beziffert werden. Auch die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar – die Polizei sucht Zeugen.

Brand beim GoWest in Aarau, Feuerwehr ist aufgeboten. pic.twitter.com/YBX02BJTXf — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) September 30, 2019

Das Restaurant Go West war Teil einer Westernanlage. Vom Brand betroffen sind auch der Saloon und ein Tipi-Zelt. Auf der Website des Restaurants heisst es: «Es war einmal. Am Montag, 30. September 2019, ist unser geliebtes Westernrestaurant in Flammen aufgegangen. Bis auf Weiteres haben wir deshalb nicht mehr geöffnet.»



(jen)