«Zwei Brände in kurzer Zeit sind unheimlich»

Nach einem Dachstockbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Schwamendingen zeigen sich die Anwohner und Nachbarn besorgt. Sie haben auch allen Grund dazu: «Wir gehen nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus», heisst es bei der Stadtpolizei Zürich. Brisant: Am 25. August kam es in der gleichen Liegenschaft zu einer Brandstiftung im Keller.

Laut Medienchef Marco Cortesi sind mindestens zwei der sechs Wohnungen nicht mehr bewohnbar: «Es ist eine schwierige Situation für die Mieter – sie werden nun zwischenzeitlich in einem Hotel untergebracht, eine Bewohnerin ist aber schon wieder eingezogen.» Der Sachschaden an Gebäude und Mobiliar übersteigt nach ersten Schätzungen die Hunderttausend-Franken-Grenze

Hin und wieder komische Gestalten

In der Nachbarschaft ist man entsetzt über die Vorfälle: «Ich habe immer noch Gänsehaut. Das Ganze ist wirklich beängstigend», so eine Nachbarin zu 20 Minuten. Sie selbst war schon im Bett, als das Feuer ausbrach: «Da hat plötzlich unser Nachbar an der Tür geläutet, dass wir raus müssen, weil es wieder brennt.» Sie habe das Haus mit ihrer Familie fluchtartig verlassen.

«Draussen sahen wir dann die Flammen auf dem Dach», erzählt die Frau unter Tränen. «Zum Glück ist niemand verletzt worden.» Es hätte auch anders ausgehen können: «Hier im Quartier wohnen viele alte Leute. Diese können im Notfall nicht so schnell das Haus verlassen.»

Sie selbst habe keine Ahnung, wer so etwas machen könnte: «Eigentlich kennen wir uns hier und es ist eine ruhige Wohngegend.» Hin und wieder hätte es schon komische Gestalten: «Vor einiger Zeit konnte ich einen Mann beobachten, der sich da in den privaten Gärten aufhielt.»

Anwohner sollen Haustüre schliessen

Auch eine andere Nachbarin zeigt sich fassungslos: «Ich stand auf dem Balkon und konnte kaum glauben, dass es schon wieder brennt.» Gleich zwei Brände innerhalb kurzer Zeit seien unheimlich, so die Frau. Viele Familien und Kinder würden im Quartier wohnen: «Wer macht so etwas?»

Die Polizei bittet die Quartierbewohner, die Hauseingangstüren zu schliessen und verdächtige Wahrnehmungen frühzeitig zu melden.



Der Dachstock brannte lichterloh. (Video: Leser-Reporter 20 Minuten)

(mon)