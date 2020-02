«Die Solidarität ist überwältigend»

Der Weiler Unterer Wolfsberg in Bauma ZH ist am Montag vor einer Woche komplett niedergebrannt. Vom Wind angefacht hatte die Feuerwehr keine Chance, um eines der fünf Gebäude zu retten. Verletzt wurde beim Brand niemand. Mehrere Tiere starben aber in den Flammen. Sieben Personen haben ihre Existenz verloren.

Das Drama hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Die Gemeinde hat in der vergangenen Woche viele Spenden erhalten: «Täglich treffen Hunderte von kleineren und grösseren Spenden aus der ganzen Schweiz auf ein», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde vom Dienstag. Innert einer Woche sind bereits über 380'000 Franken eingegangen.

«Das gibt den Opfern Zuversicht»

«Die Solidarität, die die Betroffenen erfahren, ist überwältigend», sagt Gemeindepräsident Andreas Sudler. Das gebe den Opfern Kraft und Zuversicht. «Ich kann nur von ganzem Herzen Danke sagen.» Neben Mobiliar, Bekleidung, landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen wurden etwa auch Futtermittel und Nutztiere angeboten. Betreffend Mobiliar und Bekleidung sei der Bedarf gedeckt.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar, wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage heisst. Mittlerweile ausgeschlossen werden könne aber Brandstiftung und menschliches Fehlverhalten. Die Ermittlungen laufen.

(tam)