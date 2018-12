Breakdancer steht für seine Kunst kopf

Breakdancen und gleichzeitig malen. Für Christian Martinez alias «La Furia» aus Basel ist das kein Problem. Am Wochenende zeigte der mehrfache Schweizermeister im B-Boying in der Galerie Proarta im Kreis 2, wie seine Bilder tänzerisch entstehen.

Dazu bemalt er sich auch selbst mit Farbe oder steht kopf mit einer Spraydose in der Hand. Seine Bilder sind in der Galerie am Bleicherweg 20 noch bis am 31. Januar zu bestaunen. Martinez' Performance sehen Sie im Video.

(20 Minuten)