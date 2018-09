Brennender PW blockierte Autobahnausfahrt

Am Mittwochmorgen um 8 Uhr ist in Winterthur ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich bei der Autobahneinfahrt Ohringen im Norden Winterthurs. Die Stadtpolizei Winterthur bestätigte den Einsatz.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Laut eines Leser-Reporters blieb der Fahrer des Autos unverletzt. Er habe sich vorzeitig aus dem Fahrzeug retten können. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Die Autobahnausfahrt war wegen des brennenden Fahrzeugs blockiert, wie der TCS meldete.

Fahrzeug brennt in Winterthur

(fur)