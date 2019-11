Bub (13) fährt auf Trottoir, Mann reisst ihn vom Velo

Eigentlich wollte der 13-jährige Bub am Donnerstagabend nur mit seinem Velo ins Fussballtraining fahren. Kurz vor fünf Uhr war er im Dorfzentrum von Wald ZH. Auf der stark befahrenen Rütistrasse wich er auf das Trottoir aus. Doch das passte einem älteren Fussgänger gar nicht. Er schimpfte, was das Zeug hielt.

Der Bub machte einen Schlenker auf die Strasse, um ihm Platz zu machen, wie das Online-Portal Zueriost.ch berichtet. Doch es war schon zu spät. Laut dem Bericht hat ihn der Mann am Arm gepackt und vom Velo gerissen. Der Schüler stürzte und zog sich Prellungen an Knien und Schultern zu. Auch soll der Mann den Schüler auf den Boden gedrückt haben, wie die Mutter laut der Zeitung in einem Facebook-Post schrieb.

«So etwas geht einfach nicht»

Zwei Passanten eilten ihm zu Hilfe. «Sie sagten mir später am Telefon, dass mein Sohn auf ihre Fragen gar nicht habe antworten können. So geschockt muss er gewesen sein», sagt die Mutter zur Regionalzeitung. Sie ist immer noch fassungslos: «So etwas geht einfach nicht.» Ein 13-jähriges Kind zu packen und nachher einfach davonzugehen, sei feige. Sie sei froh, dass es ihrem Sohn wieder gut gehe.

Kurze nach dem Vorfall entdeckte die Mutter im Dorfzentrum einen Mann, auf den auf die Beschreibung ihres Sohnes zutraf. Sie zeigte ihn bei der Kantonspolizei Zürich an, wie eine Sprecherin bestätigt. Verzeigt wird aber auch der 13-Jährige. Dass er einen Fehler gemacht hat, indem er mit dem Fahrrad aufs Trottoir auswich, ist der Mutter klar, aber sie nehme es ihm nicht übel: «Im Feierabendverkehr herrscht dort immer ein riesiges Ghetto.»

(tam)