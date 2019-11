Bub (7) wird bei Unfall mittelschwer verletzt

In Suhr kam es am Dienstag kurz vor 18 Uhr am Zollweg zu einem Unfall: Ein 60-jähriger Bosnier fuhr mit seinem Auto in der 30er-Zone, als von rechts unvermittelt ein 7-jähriger Bub aus Syrien auf die Strasse rannte und vom Auto erfasst wurde.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte, verletzte sich der Knabe mittelschwer und wurde durch die Ambulanz ins Spital überführt. Am Fahrzeug entstand ein kleiner Sachschaden. Der Führerausweis wurde dem Fahrzeuglenker durch die Kantonspolizei Aargau abgenommen.

(jen)