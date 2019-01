Mutter von Paolo (4) sitzt jetzt in U-Haft

Im Fall des toten 4-jährigen Paolo aus Bülach ZH gibt es Neuigkeiten, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mitteilte. Die 30-jährige Mutter S. L.* wurde vernommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Laut der Mitteilung hat das Zwangsmassnahmengericht dem Antrag am Dienstagabend stattgegeben. Ausserdem schreibt die Staatsanwaltschaft: «Gemäss dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.» Am Dienstag hiess es noch, dass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend: Kurz nach 19.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung die Meldung über einen medizinischen Notfall eines Kleinkindes in Bülach ein. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch die ausgerückten Sanitäter verstarb der 4-jährige Paolo.

Verwandte in Kamerun stehen unter Schock

Die ältere Schwester der verhafteten Mutter glaubt an die Unschuld von S. L., wie sie zu 20 Minuten sagt: «Niemals im Leben hat sie ihrem Sohn etwas angetan – die beiden hatten ein ganz normales Mutter-Sohn-Verhältnis. Sie hat den kleinen Paolo immer beschützt und geliebt», sagt die Frau, die in Kamerun lebt.

Noch am Samstagabend habe sie mit L. per Whatsapp Kontakt gehabt: «Sie hat ganz normal gewirkt und nichts von irgendwelchen Schwierigkeiten erwähnt.» Als die Schwester am Montag durch Verwandte von der Tat gehört habe, habe sie sofort versucht, ihre kleine Schwester zu erreichen. «Aber es gibt keine Möglichkeit für uns, mit ihr zu sprechen. Wir stehen alle unter Schock.»

*Name der Redaktion bekannt

(wed)