Der 20-jährige Marco G. fuhr am Donnerstag gegen 1 Uhr nachts mit dem Stadtbus Winterthur vom Zentrum in Richtung Dättnau. Kurz vor der Haltestelle Hedy Hahnloser, an der er ausstieg, habe er einen kleinen Knall im Bus bemerkt. «Als ich das Fahrzeug verliess, sah ich eine tote Katze auf der Strasse», berichtet der Leser-Reporter. Der Anblick sei scheusslich gewesen. Auf seinem Bild sieht man, wie Därme aus dem Tier herausragen. «Ich war schockiert, es hätte auch meine Katze sein können, denn alles spielte sich genau vor meiner Haustür ab», sagt der 20-Jährige.

Alles andere als schockiert sei allerdings der Busfahrer gewesen, denn dieser habe seine Fahrt fortgesetzt, als sei nichts gewesen. «So was ist menschlich äusserst abstossend», tobt der Winterthurer. Er könne zwar verstehen, dass mal ein Tier vor die Reifen springe, aber dann solle man wenigstens aussteigen, um danach zu sehen, oder jemanden informieren. G. vermutet, dass der Busfahrer auf dem Weg in den Feierabend war und darum nichts unternommen hat. «Dieses Verhalten muss bestraft werden», fordert er.

Fälle müssen gemeldet werden

Der 20-Jährige rief in der Folge die Polizei und passte auf, dass kein weiteres Fahrzeug über das Tier fuhr, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt diesen Einsatz auf Anfrage: «In der Nacht auf Donnerstag ist eine Meldung bei uns eingegangen, dass ein Bus eine Katze überfahren hat», so ein Sprecher. Eine Patrouille sei ausgerückt und habe den Besitzer kontaktiert.

Auch bei Stadtbus Winterthur ist der Vorfall bekannt, wie Michael Poysden, Leiter von Marketing und Kommunikation, bestätigt: «Die Stadtpolizei Winterthur hat uns darüber informiert.» Ob es Konsequenzen für den Fahrer geben wird, kann der Sprecher nicht sagen. Man werde die Sachlage nun intern mit dem Mitarbeiter besprechen.

Doch wie verhält man sich richtig, wenn man als Busfahrer ein Kleintier überfährt? Poysden klärt auf: «Aufgrund der Schwere und Grösse der Stadtbusse, merken es die Fahrer häufig nicht, wenn sie ein Kleintier überfahren.» Wenn man es aber bemerke, müsse man die Leitstelle von Stadtbus kontaktieren, die in der Folge die Polizei informiere. «Da der Fahrer sich allerdings nicht bei dieser gemeldet hat, gehen wir davon aus, dass er den Vorfall nicht bemerkte.»

(viv)