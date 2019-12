Bus kracht in Wohnhaus – zwei Personen verletzt

In Regensdorf ZH ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. «Ein Bus ist in ein Haus gefahren», meldet ein Leser-Reporter, der daran vorbeikam. Wie es passiert sei, habe er nicht gesehen, da er erst später dazu gestossen sei. Eine Anwohnerin der Unfallstelle hat einen lauten Knall gehört, als sie am Kochen war. Sie habe dann aber nicht nachgeschaut, woher dieser kam.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Selbstunfall von einem Bus im Ortsteil Adlikon. Der Bus sei aus noch unbekannten Gründen in eine Hausmauer geprallt. «Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden», so ein Sprecher. Hinweise auf schwere Verletzungen lägen nicht vor. Für die Bergung des Busses ist ein Kran aufgeboten worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

(tam)