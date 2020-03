Buspassagiere nach Kollision mit Auto verletzt

An der Birmensdorferstrasse in Zürich ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Auto und ein Postauto sind miteinander kollidiert. Laut der Stadtpolizei Zürich wurden dabei mehrere Passagiere verletzt. Der Trambetrieb zwischen Heuried und Triemli war zeitweise unterbrochen.

(tam)