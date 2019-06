Bussen-Ärger um verlorenes Kontrollschild

Frust bei Nella Chilelli aus Langnau am Albis ZH. Erst kürzlich verlor die 27-Jährige das vordere Kontrollschild an ihrem Porsche Panamera. Den Verlust meldete die gelernte Coiffeuse gleich der Polizeidienststelle in Thalwil und erhielt dafür einen Verlustschein: «Ich habe alles vorschriftsgemäss gemacht», ist die Frau überzeugt.

Umfrage Haben Sie Verständnis dafür, dass diese Busse ausgestellt wurde? Ja.

Nein.

Ist mir egal.

Ein Polizist schien das wohl anders zu sehen. Wegen des fehlenden Kontrollschilds erhielt Chilelli vor etwas mehr als einer Woche in Adliswil eine Busse von 60 Franken: «Ich fand das eine absolute Frechheit und wollte das so nicht hinnehmen.»

«Die Reaktion des Polizisten war frech»

Sofort rief sie bei der zuständigen Polizeidienststelle an. Am Telefon habe sie dem Polizisten erklärt, dass die Busse aus ihrer Sicht ungerechtfertigt sei, zumal sie einen Verlustschein für das Kontrollschild erhalten habe: «Der Polizist glaubte mir nicht und drohte, dass ich ein gröberes Problem haben würde, wenn ich lüge», sagt die 27-Jährige.

Auch ihre Empfehlung, sich intern zu erkundigen, habe den Polizisten nicht umgestimmt. Er sagte, dass er dazu keine Zeit habe – in 40 Minuten habe er Feierabend. Die Reaktion des Polizisten sei «unverschämt» gewesen, sagt Chilelli.

Bereits die zweite Busse

Dabei soll es nicht die erste Busse sein, die Chilelli für das fehlende Kontrollschild erhalten hat. Ein paar Tage zuvor war sie mit dem Smart, der zusammen mit dem Panamera eine Wechselnummer besitzt, unterwegs. Da passierte genau das Gleiche: Als sie zum Auto zurückkam, hatte sie eine Busse in Höhe von 60 Franken am Auto.

Wie Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagt, kann die Leserin bei der Kantonspolizei eine schriftliche Beschwerde einreichen: «Die Angelegenheit wird dann von unserer Rechtsabteilung geprüft.» Das hat Chilelli in der Zwischenzeit getan: «Ich habe wegen beiden Bussen einen Einwand erhoben.»

Immerhin hat sie das vordere Kontrollschild in der Zwischenzeit wieder erhalten: «Jemand hat es gefunden und abgegeben.» Das Strassenverkehrsamt habe es ihr per Post zugestellt, so Chilelli.

Verlustrapport im Auto mitführen

Das Vorgehen beim Verlust eines Zürcher Kontrollschilds ist laut Erika Herzig, Medienverantwortliche beim Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich, klar geregelt. «Zuerst muss der Autohalter in jedem Fall eine Verlust- oder Diebstahlsmeldung bei der Polizei machen. Erst danach kann er sich beim Strassenverkehrsamt melden, um ein neues Kontrollschild zu bestellen.»

Fehlt bei einem Schilderpaar nur das vordere oder hintere Kontrollschild, kann der Kunde sofort ein neues Schild beim Strassenverkehrsamt bestellen. In der Zwischenzeit erlaubt das Strassenverkehrsamt die Benützung des Fahrzeugs mit nur einem

Schild. Jedoch nur, wenn ein Polizeirapport erstellt wurde und die Kontrollschilder nicht im Fahndungsregister ausgeschrieben sind, so Herzig. Zudem empfehle man den Kunden, den Polizeirapport im Fahrzeug mitzuführen.

Kein Ersatz, wenn beide Schilder verschwinden

Werden die Kontrollschilder hingegen gestohlen oder sind sie nicht auffindbar, ist eine Neuanfertigung für die gleiche Kontrollschildnummer nicht möglich. Die alte Kontrollschildnummer wird im Fahndungsregister der Polizei ausgeschrieben. Solange die Ausschreibung läuft, besteht kein Anspruch auf gleichwertigen Ersatz: «Der Autohalter muss in diesem Fall ein neues Kontrollschild beziehen», sagt Herzig.

Will der Kunde dennoch seine alte Kontrollschildnummer wiedererhalten, muss er bei Diebstahl zehn Jahre warten. Wurden die Kontrollschilder wie auch das Fahrzeug entwendet, beträgt die Wartezeit 15 Jahre. Beim Verlust beider Kontrollschilder sind es fünf Jahre.

Diese Wartezeiten gelten übrigens auch bei teuer ersteigerten Kontrollschildern, so Herzig. «Die Ersteigerung oder der Preis hat nichts mit dem Verlust oder Diebstahl zu tun. Wenn jemand ein Kontrollschild ersteigert, dann übernimmt er dieselbe

Verantwortung für das Kontrollschild wie alle anderen.»

(bz/mon)