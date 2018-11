«Diese Bilder sind primitiv und geschmacklos»

In der Stadt Zürich kursiert ein Flyer mit zwei brennenden Türmen und der Aufschrift «Nein 11». Dazu steht: «Nein zur Public-Private-Partnership. Nein am 25. November 2018!» Auf dem Bild sind zwei Wohntürme beim geplanten Fussballstadion zu sehen, die in Flammen aufgehen: eine klare Anspielung auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York.

Dass Stadion-Gegner mit einem solchen Bild werben sollen, empört viele: «Ich finde das sehr geschmacklos», sagt ein Leser. Das 9/11-Drama für solche Zwecke zu verwenden sei einfach nur primitiv. Und ein anderer Leser meint: «Man kann unterschiedlicher Meinung sein, was das Stadion-Projekt betrifft, aber so etwas geht zu weit.»

Befürworter und Gegner sind empört

Auch bei der SP ist man schockiert über den Flyer: «Wir finden das schlimm und distanzieren uns ganz klar von der Aktion», sagt SP-Präsidentin Liv Mahrer. «Wir haben unsere Position, was das Stadion betrifft. Aber so für ein Nein am 25. November zu werben ist nicht akzeptabel.» Wer dafür verantwortlich sein könnte, wisse sie nicht: «Mit solchen Organisationen und Gruppierungen stehen wir nicht in Kontakt», sagt Mahrer.

Dass die Bilder geschmacklos und primitiv sind, findet auch Hans Klaus, Sprecher vom Pro-Komitee Ensemble: «Wir sind der Meinung, dass, auch wenn man gegen ein Fussballstadion ist, solche Anspielungen auf die Terroranschläge vom 11. September respektlos gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen sind. Die Befürworter beweisen hier wesentlich mehr Stil und Anstand», so Klaus.

Credit Suisse steht in Verhandlungen mit GC und FCZ

Das Stadion-Projekt sorgt immer wieder für Diskussionen. Erst im Oktober wurde bekannt, dass das Zürcher Fussballstadion bei einem Ja der Stimmbürger nicht mehr Hardturm heissen soll und der Stadionname an eine Firma verkauft werde.

Nun soll Credit Suisse kurz vor Vertragsabschluss mit GC und dem FCZ stehen, wie die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag schreibt. Ein Sprecher von Credit Suisse bestätigt auf Anfrage: «Es finden konkrete Gespräche mit den Zürcher Fussballclubs statt.» Entscheide seien aber noch keine gefallen: «Für detaillierte Informationen ist es zu früh.»

(mon)