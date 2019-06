BMW-Cabrio brennt neben Weiher komplett aus

Dach runter und der Sonne entgegen, das dachte sich auch ein Cabrio-Fahrer in Wollerau SZ. Seine Fahrt am Mittwochnachmittag nahm jedoch eine schlechte Wende – zumindest für das Auto. Der BMW ging während der Fahrt an der Wilerstrasse, direkt neben dem Weiher, in Flammen auf.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, versuchte ein Anwohner vergeblich die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Schnell rückte die Feuerwehr aus. Die Beamten brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Trotzdem stieg eine grosse Rauchwolke empor.

Auto brennt in Wollerau aus

Um eine Verschmutzung des Baches mit Löschwasser zu verhindern, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre. Die Brandursache ist noch unklar. Ein technischer Defekt steht jedoch im Vordergrund.

(fss)