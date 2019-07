Cannabis-Urteil macht Jugendschutz schwieriger

Ein 16-Jähriger ist im Januar 2017 in eine Kontrolle der Stadtpolizei Winterthur geraten. Er hatte 1,4 Gramm Cannabis auf sich und wurde verzeigt. Nun hat das Bundesgericht in dieser Sache entschieden: Der Besitz von weniger als zehn Gramm Cannabis ist nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Minderjährigen nicht strafbar. Konsum und Handel sind weiterhin verboten.

Das Urteil hat Folgen: «Wenn ein Jugendlicher im Kanton Zürich mit bis zu zehn Gramm Cannabis erwischt wird und weder der Konsum nachgewiesen werden kann noch der Verdacht auf Handel besteht, wird er ab sofort nicht mehr verzeigt», sagt Sarah Reimann, Sprecherin der Oberjugendanwaltschaft Zürich. Diese hatte den Fall vors Bundesgericht gezogen, um die Rechtslage zu klären. Zudem werden hängige Verfahren eingestellt.

«Das ist ein Skandal»

«Aus Gründen des Jugendschutzes hätten wir uns ein anderes Urteil gewünscht», so Reimann. Bisher habe man gefährdete Jugendliche in solchen Fällen als Sanktion in einen Präventionskurs schicken können. Das sei jetzt nicht mehr möglich, weil es gar kein Verfahren mehr gebe.

SVP-Politiker Mauro Tuena, der sich im Nationalrat regelmässig gegen Cannabiskonsum einsetzt, spricht sogar von einem Skandal. «Man macht in der Schweiz alles, damit Jugendliche nicht an Zigaretten oder Alkohol kommen, aber beim Cannabis sendet man ein explizites Signal, dass in diesem Zusammenhang Jugendschutz egal ist.» Er wolle diese Entscheidung nach den Sommerferien mit einem Vorstoss im Nationalrat korrigieren.

«Verbote verursachen viel Schaden»

Beim Verein Legalize it hingegen begrüsst man das Urteil: «Es setzt ein Exempel und zeigt, was das Gesetz ist und wie dieses ausgeführt werden muss», sagt Mitglied Sven Schendekehl. Die Polizeien und Staatsanwaltschaften könnten diesen Einschätzungen nun folgen. Die strafrechtliche Verfolgung Jugendlicher habe bisher auch nicht dazu geführt, dass sie nicht kiffen. «Es ist wirklich ein Irrglaube, zu meinen, dass man alle Probleme mit dem Strafrecht angehen muss.»

Auch Jonas Wenger vom Fachverband Sucht ist einverstanden mit dem Entscheid. «Verbote verursachen viel Schaden in der Drogenpolitik. Jugendschutz wie etwa die Förderung von Risikokompetenz funktioniert besser, wenn Cannabis nicht verboten, sondern reguliert ist.» Das Ziel des Gesetzgebers einer härten Bestrafung des Handels und nicht einer Kriminalisierung der Jugendlichen sei richtig.

«Urteil ist schwierig zu vermitteln»

Marcel Reuss ist Sprecher der Stadtzürcher Suchtprävention. Er sagt, dass es schwierig sei, das Urteil zu vermitteln.

Was sagen Sie zum Urteil vom Bundesgericht?

Aus rechtlicher Sicht ergibt es wohl Sinn, dass Jugendliche hinsichtlich des Besitzes von Cannabis nicht anders bestraft werden als Erwachsene. Schwieriger ist es aus Sicht der Prävention aber Jugendlichen, die Message zu vermitteln, die das Urteil aussendet: Wenn du Cannabis besitzt, ist das okay, wenn du es konsumierst, machst du dich strafbar. Das klingt etwas nach Glace, die man kaufen kann, aber ja nicht essen darf.

Wie sieht es mit dem Jugendschutz aus?

Der kommt tatsächlich etwas unter die Räder. Bisher konnte die Jugendanwaltschaft Jugendliche, die verzeigt wurden, an die Suchtpräventionsstelle verweisen – für Kurse oder Gespräche. Diese Möglichkeit fällt nun zumindest für diejenigen weg, die verzeigt wurden, weil sie unter zehn Gramm Cannabis auf sich trugen. Wir verlieren also den Kontakt zu einer Gruppe, in der möglicherweise doch einige riskant konsumieren.

Werden nun mehr Jugendliche Cannabis konsumieren?

Man kann nur Vermutungen anstellen, wir glauben aber eher nicht, dass durch das Urteil mehr Jugendliche Cannabis konsumieren werden. Das Urteil erlaubt Jugendlichen ja nur den Besitz, der Konsum von Cannabis bleibt weiterhin strafbar. Wer bisher konsumierte, dürfte es also weiter tun, vielleicht mit weniger Angst. Wer aber neu konsumieren möchte, der kommt deswegen nicht einfacher an die Substanz als heute. Die Frage wäre höchstens, wie viele sich vom Besitzverbot abschrecken liessen.

