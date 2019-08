Car-Chauffeur ist froh, als er in Polizeikontrolle gerät

Am Dienstagmorgen wurde im Schwerverkehrskontrollzentrum der Schaffhauser Polizei eine Kontrolle durchgeführt. Bei einem Reisecar stellten die Beamten erhebliche Verstösse des Fahrers fest, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Innerhalb von 28 Tagen hatte der slowenische Chauffeur lediglich an zwei Tagen eine verkürzte wöchentliche Ruhezeit von jeweils 24 Stunden eingelegt. An den restlichen Tagen war er mit verschiedenen Reisegruppen in ganz Europa unterwegs gewesen.

Die längste Arbeitsphase dauerte 35 Stunden, in denen der Fahrer abgesehen von ein paar wenigen kurzen Pausen nur einmal einen fünfstündigen Halt gemacht hatte. Damit die Verstösse nicht auffielen, benutzte er beispielsweise die Fahrerkarte eines anderen Chauffeurs, verwendete überhaupt keine Karte oder fälschte die Belege.

Chef soll schuld sein

Mit den massiven Verstössen konfrontiert, erklärte der Chauffeur, er sei froh, dass er in eine Kontrolle geraten sei. Denn die Schuld liege bei seinem Vorgesetzten, der so zusätzliche Fahrer einsparen wolle.

Trotzdem musste der Fahrer ein Bussendepo von mehreren Tausend Franken hinterlegen und wurde zuhanden der Schaffhauser Staatsanwaltschaft angezeigt. Ausserdem wurde er zu einer Zwangspause verdonnert. Die fremde Fahrerkarte wurde von der Polizei eingezogen.

(vro)