Careport-Mitarbeiter suchen Hilfe bei Politikern

Sie helfen seit zehn Jahren behinderten Passagieren oder alleinreisenden Kindern am Flughafen Zürich – die Mitarbeiter der Firma Careport AG. Doch wie im Februar bekannt wurde, vergab der Flughafen Zürich den Auftrag für die Passagierbetreuung nicht mehr an den langjährigen Anbieter, sondern zog den Neuling Goldwings vor.

Für E.E.* ist dieser Entscheid unverständlich. Seit fünf Jahren arbeitet der 67-Jährige bei der Careport. Nach seiner Zwangspensionierung war er froh, den Job gefunden zu haben. «Ich wundere mich, weshalb der Auftrag an eine griechische Firma ging.» Zudem existierte die Firma noch gar nicht offiziell bei der Vergabe des Auftrags, so E.: «Wie kann das gehen? Das ist rechtlich doch gar nicht möglich.»

Brief an Corine Mauch und Carmen Walker Späh

Careport hat diese Angelegenheit an das Verwaltungsgericht weitergeleitet und Einspruch erhoben, wie 20 Minuten weiss. Hilfe erhofft man sich auch aus der Politik: Die Personalvertretung der Careport hat Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Stadtpräsidentin Corine Mauch – beide sitzen im Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG – direkt angeschrieben.

In dem Brief, der 20 Minuten vorliegt, heisst es unter anderem: «Ein grosser und weit über die Region hinaus geschätzter Arbeitgeber wie die Flughafen Zürich AG sollte sich der sozialen Verantwortung bewusst sein und nicht durch einen äusserst fragwürdigen Entscheid die Preisdrückerei noch aktiv fördern.»

«Viele sind auf den Job angewiesen»

Man appelliere deshalb in aller Dringlichkeit an Frau Mauch und Frau Walker Späh, alles in Ihrer Macht stehende zu unternehmen und sich für die Arbeitsplätze zu akzeptablen Bedingungen einzusetzen: «Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Bedenken und Anliegen ernst nehmen», heisst zum Schluss in dem Brief.

«Bis jetzt haben wir noch keine Antwort erhalten», so der 67-Jährige. Weil ihre Arbeitsplätze nur bis Ende Jahr garantiert sind, sind die über 200 Mitarbeiter verunsichert: «Viele sind auf den Job angewiesen.»

Darunter auch Familienväter, deren Existenz von dem Job abhängt: «Sie haben nun Angst, trauen sich aber nichts zu sagen.» Das Versprechen, dass die Mitarbeiter in der neuen Firma einen Arbeitsvertrag für das kommende Jahr zu gleichen Konditionen erhalten, sei nicht glaubhaft, so E.

«Vergabe entsprach rechtlichen Richtlinien»

Wie es bei den jeweiligen Sprechern von Corine Mauch und Carmen Walker Späh heisst, ist das Schreiben der Personalvertretung der Careport eingegangen. Die Städtpräsidentin wie auch die Regierungsrätin werden es laut ihren Sprechern beantworten.

Bei der die Airline Assistance Switzerland (AAS) – das Unternehmen und die griechische Firma Goldair Handling sind Aktionäre von Goldwings – heisst es, dass man gerne mit den Careport-Mitarbeitern zusammenarbeiten möchte. «Wir bieten den Careport-Mitarbeitern die Möglichkeit an, bei der Goldwings AG unter denselben Arbeitsbedingungen wie bisher zu arbeiten », sagt CEO Dieter Streuli. Zum laufenden Verfahren beim Verwaltungsgericht will er sich aber nicht äussern.

Beim Flughafen heisst es jedenfalls, dass die Vergabe an die Goldwings allen rechtlichen Richtlinien entsprach. Grund für den Wechsel ist, weil der Vertrag mit Careport auslief. «Im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibeverfahrens wurde der Auftrag neu vergeben», sagt Sprecherin Jasmin Bodmer-Breu.

*Name der Redaktion bekannt



