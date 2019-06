Carlos nach Lenzburg verlegt – Grund ist unklar

Seit zwei Monaten wartet Carlos auf seinen Prozess. Er wird in 29 Fällen angeklagt – unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Wie das Onlinemagazin «Republik» berichtet, wurde der Straftäter Anfang Juni verlegt.

Bisher war Carlos in der Strafanstalt Pöschwies inhaftiert gewesen, nun wartet er in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg auf seinen Prozess. Hier ist er in Isolationshaft, aber unter etwas lockereren Bedingungen als in seinem früheren Gefängnis. So darf er laut Bericht jeden Tag im Hof spazieren – dies ohne Fuss- und Handfesseln, dafür mit einem Fussball.

Zu den Gründen für die Verlegung äusserten sich die Behörden nicht. Noch Ende April hatte die NZZ in einem Artikel berichtet, die Gewaltbereitschaft von Carlos lasse eine Lockerung des Regimes oder eine Verlegung in ein anderes Gefängnis nicht zu.

(scl)