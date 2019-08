Chaos am Eingang vor dem Konzert von Billie Eilish

In Scharen hat die Amerikanerin Billie Eilish am Donnerstagabend Besucher ans Zürich Openair nach Rümlang ZH gelockt. So bildeten sich lange Schlangen vor dem Eingang zum Festivalgelände. Wie Radio Top berichtet, kam es dabei zu einem Chaos beim Eingang.

Mehrere Besucher sind laut dem Bericht aufs Gelände gelangt, ohne ihr Ticket zu zeigen. So hätten sie das Konzert von Billie Eilish ohne Bändel mitverfolgt. Gleichzeitig seien Besucher vor dem Eingang immer noch Schlange gestanden – auch gegen Ende des Konzerts von Eilish. Zudem habe ihr Auftritt später begonnen, weil noch viele Besucher vor den Eingängen warteten.

Konzert verschoben

Beim Veranstalter heisst es auf Anfrage von 20 Minuten, dass der Publikumsandrang nicht überraschend gewesen sei. «Es gab eine Wartezeit vor dem Konzert, worauf wir direkt entschieden haben, dieses um 20 Minuten zu verschieben, sodass alle Gäste ihre Lieblingsstars sehen können», sagt Jean Sebastian Esser,

Leiter Marketing und Kommunikation ZO Festival AG. Alle Besucher hätten so das ZOA geniessen können.

Alle Tickets seien visuell kontrolliert sowie auch Rucksäcke nach Inhalten überprüft und ein stichprobenartiger Full Search durchgeführt worden. «Der Bändeltausch hat jedoch nicht stattgefunden», so Esser. Die Besucher mit einem mehrtägigen Pass müssten am Freitag ihre Tickets gegen einen Bändel eintauschen.

Am Freitag geht es beim Zürich Openair weiter mit Swedish House Mafia und Nina Kraviz. Am Samstag stehen Macklemore, Paul Kalkbrenner und Wanda auf dem Programm.

