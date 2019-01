Christbaumkerzen lösen Grossbrand aus

In einem Wohnhaus in Küsnacht ist am Abend des Berchtoldstages ein Feuer ausgebrochen. Schuld daran war nach ersten Erkenntnissen ein Christbaum, dessen Kerzen nach den Festtagen nochmals angezündet worden waren, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich. Die genaue Brandursache werde aber noch untersucht.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die Meldung zum Brand ging bei der Polizei kurz vor 18 Uhr ein. Die Bewohner konnten das Gebäude zwar verlassen, ein älteres Ehepaar musste jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Eine weitere Bewohnerin des Doppeleinfamilienhauses sowie deren Hund blieben unverletzt.

Gebäude ist unbewohnbar

Die ausgerückte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den zweiten Hausteil nicht verhindern, da sich das Feuer rasch ausbreitete. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich, die Stützpunktfeuerwehr Meilen, die Feuerwehren Küsnacht und Zollikon sowie Schutz & Rettung Zürich.

(vro)