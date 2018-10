Coop an Zürcher Bahnhofstrasse evakuiert

Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr wurde in einem Raum im Untergeschoss des Coop-Gebäudes St. Annahof an der Bahnhofstrasse eine Rauchentwicklung gemeldet. Wie Eliane Schlegel von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage von 20 Minuten bestätigte, stehen Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.



Das Gebäude wurde komplett evakuiert, Verletzte habe es keine gegeben. Die Feuerwehr inspiziere die Ursache. Erste Erkenntnisse deuten auf eine Panne im Elektrobereich hin. Die Feuerwehrleute durchlüfteten den betroffenen Raum unter dem Einkaufszentrum.

Einsatz nach zwei Stunden beendet

Um 10.30 Uhr neigte sich der Feuerwehreinsatz dem Ende zu, wie via Twitter mitgeteilt wird. Auch die Sperrung des Gebäudes ist aufgehoben.

Update #Rauchentwicklung Bahnhofstrasse: Der #Einsatz neigt sich dem Ende zu. Die #Berufsfeuerwehr hat den betroffenen Raum unterdessen #entraucht und das Geschäftsgebäude wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. Bald werden die letzten #Einsatzmittel abgezogen. ^sc — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) October 20, 2018





