Mauch fällt wegen OP sechs Wochen aus

In der Woche vom 4. Februar 2019 muss sich Stadtpräsidentin Corine Mauch einer Operation unterziehen. Das teilt die Stadt Zürich am Mittwoch mit. Grund dafür ist ein Sehnenriss an der rechten Schulter. Die genaue Ursache ist aber unbekannt: Mauch liess sich wegen Schmerzen untersuchen. Dabei wurde der Sehnenriss entdeckt.

Bei der Operation handelt sich laut Mitteilung um einen nicht-notfallmässigen Routineeingriff, mit dem nicht zugewartet werden kann. Mauch rechnet damit, ihre Arbeit nach sechs Wochen wieder aufnehmen zu können. Bis zu ihrer Rückkehr greift die mit der Konstituierung vom Mai 2018 festgelegte Regelung für die Stellvertretung: Stadtrat Daniel Leupi übernimmt die Aufgaben von Mauch als erster Vizepräsident und ordentlicher Stellvertreter.

(tam)