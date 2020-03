Corona-Angst an Uni – Studenten starten Petition

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus' herrscht auf der ganzen Welt Ausnahmezustand. In der Zwischenzeit wurden sogar Schulen und Universitäten geschlossen. «Überall auf der Welt und auch im Tessin schliessen Universitäten oder stellen auf digitalen Lehrbetrieb um. Nur wir Studierende der Universität Zürich müssen in vielen Lehrveranstaltungen mit über 200 Personen auf engstem Raum sitzen», klagt eine Studentin.



Studenten mit Angehörigen aus der Risikogruppe oder solche, die selbst dazu gehören, könnten sich so nicht ausreichend schützen, meint die junge Frau. «Wir sind wirklich sehr besorgt und sehen keinen plausiblen Grund, warum wir gezwungen werden, die Regelung des BAG von «Social Distancing» nicht einzuhalten.»

Podcasts für alle Fächer gefordert

Wie die junge Frau sagt, gehöre es aktuell zur Normalität, dass in jeder Veranstaltung hustende und niesende Studenten sitzen würden. «Das Problem ist, dass wir an die Uni müssen, wenn wir den Prüfungsstoff nicht verpassen wollen.» Der Grund sei, dass an der Uni Zürich in vielen Modulen der prüfungsrelevante Stoff nur mündlich vor Ort vermittelt wird, so die junge Frau.

Dabei wäre laut der Studentin die Infrastruktur für Podcasts vorhanden: «Viele Räume an der Uni verfügen über Kameras für Podcast-Aufzeichnungen. Diese werden aber schlicht nicht genutzt.» Einige Studenten haben deshalb eine Petition gestartet. Darin heisst es: «Wir fordern einen Podcast für alle Fächer, so dass jeder Student von zu Hause lernen kann, ohne sich selbst oder andere zu gefährden.» Zettel mit dem QR-Code wurden an zahlreichen Toiletten-Türen der Uni geklebt.

«Wir haben Verständnis»

Wie es bei der Universität Zürich auf Anfrage heisst, habe man Kenntnis von der Petition. «Wir haben Verständnis für das Anliegen der Studierenden. Die digitalen Lehrangebote werden derzeit massiv ausgebaut.» Laut der Sprecherin werden zurzeit etwa 300 Vorlesungen pro Woche via Podcast übertragen: «Es werden täglich mehr.»

Daneben würden auch Materialien zum Selbststudium und zur schriftlichen Bearbeitung über eine Lehrplattform zum Einsatz kommen. Ziel der Uni Zürich sei es, den Studierenden, die zuhause bleiben müssen oder zuhause bleiben wollen, Alternativen zum Präsenzunterricht anzubieten und einen geordneten Abschluss des Semesters zu ermöglichen.

(mon)