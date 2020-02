Dachstockbrand in der Innenstadt

Ein Grossaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen musste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an die Militär-/Langstrasse im Zürcher Kreis 4 ausrücken. Wie ein Leserreporter berichtete ist ein Feuer im Dachstock eines Gebäudes ausgebrochen, wie auch Schutz & Rettung Zürich auf Anfrage bestätigte.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Dachstockbrand in Zürich

Das Ausmass des Brandes sei zum aktuellen Zeitpunkt noch klar. Zudem erschwere der Wind, der das Feuer weiter anfache, die Löscharbeiten.

Update folgt...

(roy)